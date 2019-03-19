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5 сортов огурцов которые совсем не похожи на привычные

Блюда из овощей
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Огурцы – привычный продукт, который есть в каждом магазине. Все люди ознакомлены с наиболее распространенными сортами данного овоща, которые обладают схожим внешним видом. Однако существуют и такие разновидности огурцов, которые сильно отличаются от обычных.

Содержание
  1. Мелотрия шершавая
  2. Тладианта сомнительная
  3. Огурец-лимон
  4. Момордика
  5. Трихозант

Мелотрия шершавая

Африканский многолетник, который выращивают достаточно редко. В условиях Средней полосы срок жизни растения заметно сокращается. Однако огромным плюсом в их выращивании является то, что они быстро начинают плодоносить. Основная особенность этого сорта – декоративность. Отличительные черты:

  • растение сохраняет сочный зеленый цвет листьев до наступления холодов;
  • окраска данного огурца темно-зеленая со светлыми рваными полосами;
  • плод очень маленький: его размер составляет около 2 см;
  • вкус аналогичен обычным огурцам;
  • сорт пригоден для консервирования.

Тладианта сомнительная

Данный сорт представляет собой крупную лиану, которая может достигать нескольких метров в высоту. Этот огурец обладает следующими особенностями:

  • красивые и пышные желтые цветы;
  • плоды консервируют только в недозревшем виде;
  • по мере роста огурцы приобретают красный цвет;
  • из созревшего плода готовят варенье.

Огурец-лимон

Это теплолюбивое растение обладает обычными листьями и вкусом. Однако их плоды обладают некоторыми особенностями внешнего вида:

  • размер и форма лимона;
  • мякоть белая и блестящая, а косточки полупрозрачные;
  • обладают ярким желтым цветом.

Момордика

Также называют индийским огурцом. Данный сорт быстро набирает популярность не только благодаря своему внешнему виду, но и из-за своей неприхотливости. Отличительные черты момордики:

  • цветы обладают насыщенной желтой окраской и запахом жасмина;
  • декоративные листья;
  • недозревший плод обладает темно-зеленым цветом;
  • огурец покрыт бугорками разных размеров;
  • созревая, плод обретает оранжевый цвет;
  • огурец со временем раскрывается, благодаря чему можно увидеть ярко-красные семена.

Трихозант

Этот сорт популярен в Азии. Он крайне неприхотлив, легко переносит заболевания и не боится паразитов. Особенности данного огурца:

  • цветы маленькие, белые, с пышными кружевными краями;
  • по мере роста цвет плодов становится красным;
  • длина огурца около 1 м;
  • плоды извиваются и закручиваются.

К сожалению, купить такие сорта довольно проблематично. Однако многие из них уже начали набирать популярность у садоводов, так что скоро эти экзотические огурцы вполне могут появиться на прилавках. Любители также могут приобрести семена данных сортов – многие из них довольно просто выращивать.

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