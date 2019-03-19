5 сортов огурцов которые совсем не похожи на привычные

Огурцы – привычный продукт, который есть в каждом магазине. Все люди ознакомлены с наиболее распространенными сортами данного овоща, которые обладают схожим внешним видом. Однако существуют и такие разновидности огурцов, которые сильно отличаются от обычных.

Мелотрия шершавая

Африканский многолетник, который выращивают достаточно редко. В условиях Средней полосы срок жизни растения заметно сокращается. Однако огромным плюсом в их выращивании является то, что они быстро начинают плодоносить. Основная особенность этого сорта – декоративность. Отличительные черты:

растение сохраняет сочный зеленый цвет листьев до наступления холодов;

окраска данного огурца темно-зеленая со светлыми рваными полосами;

плод очень маленький: его размер составляет около 2 см;

вкус аналогичен обычным огурцам;

сорт пригоден для консервирования.

Тладианта сомнительная

Данный сорт представляет собой крупную лиану, которая может достигать нескольких метров в высоту. Этот огурец обладает следующими особенностями:

красивые и пышные желтые цветы;

плоды консервируют только в недозревшем виде;

по мере роста огурцы приобретают красный цвет;

из созревшего плода готовят варенье.

Огурец-лимон

Это теплолюбивое растение обладает обычными листьями и вкусом. Однако их плоды обладают некоторыми особенностями внешнего вида:

размер и форма лимона;

мякоть белая и блестящая, а косточки полупрозрачные;

обладают ярким желтым цветом.

Момордика

Также называют индийским огурцом. Данный сорт быстро набирает популярность не только благодаря своему внешнему виду, но и из-за своей неприхотливости. Отличительные черты момордики:

цветы обладают насыщенной желтой окраской и запахом жасмина;

декоративные листья;

недозревший плод обладает темно-зеленым цветом;

огурец покрыт бугорками разных размеров;

созревая, плод обретает оранжевый цвет;

огурец со временем раскрывается, благодаря чему можно увидеть ярко-красные семена.

Трихозант

Этот сорт популярен в Азии. Он крайне неприхотлив, легко переносит заболевания и не боится паразитов. Особенности данного огурца:

цветы маленькие, белые, с пышными кружевными краями;

по мере роста цвет плодов становится красным;

длина огурца около 1 м;

плоды извиваются и закручиваются.

К сожалению, купить такие сорта довольно проблематично. Однако многие из них уже начали набирать популярность у садоводов, так что скоро эти экзотические огурцы вполне могут появиться на прилавках. Любители также могут приобрести семена данных сортов – многие из них довольно просто выращивать.