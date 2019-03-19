5 сортов огурцов которые совсем не похожи на привычные

Огурцы – привычный продукт, который есть в каждом магазине. Все люди ознакомлены с наиболее распространенными сортами данного овоща, которые обладают схожим внешним видом. Однако существуют и такие разновидности огурцов, которые сильно отличаются от обычных.
Мелотрия шершавая
Африканский многолетник, который выращивают достаточно редко. В условиях Средней полосы срок жизни растения заметно сокращается. Однако огромным плюсом в их выращивании является то, что они быстро начинают плодоносить. Основная особенность этого сорта – декоративность. Отличительные черты:
- растение сохраняет сочный зеленый цвет листьев до наступления холодов;
- окраска данного огурца темно-зеленая со светлыми рваными полосами;
- плод очень маленький: его размер составляет около 2 см;
- вкус аналогичен обычным огурцам;
- сорт пригоден для консервирования.
Тладианта сомнительная
Данный сорт представляет собой крупную лиану, которая может достигать нескольких метров в высоту. Этот огурец обладает следующими особенностями:
- красивые и пышные желтые цветы;
- плоды консервируют только в недозревшем виде;
- по мере роста огурцы приобретают красный цвет;
- из созревшего плода готовят варенье.
Огурец-лимон
Это теплолюбивое растение обладает обычными листьями и вкусом. Однако их плоды обладают некоторыми особенностями внешнего вида:
- размер и форма лимона;
- мякоть белая и блестящая, а косточки полупрозрачные;
- обладают ярким желтым цветом.
Момордика
Также называют индийским огурцом. Данный сорт быстро набирает популярность не только благодаря своему внешнему виду, но и из-за своей неприхотливости. Отличительные черты момордики:
- цветы обладают насыщенной желтой окраской и запахом жасмина;
- декоративные листья;
- недозревший плод обладает темно-зеленым цветом;
- огурец покрыт бугорками разных размеров;
- созревая, плод обретает оранжевый цвет;
- огурец со временем раскрывается, благодаря чему можно увидеть ярко-красные семена.
Трихозант
Этот сорт популярен в Азии. Он крайне неприхотлив, легко переносит заболевания и не боится паразитов. Особенности данного огурца:
- цветы маленькие, белые, с пышными кружевными краями;
- по мере роста цвет плодов становится красным;
- длина огурца около 1 м;
- плоды извиваются и закручиваются.
К сожалению, купить такие сорта довольно проблематично. Однако многие из них уже начали набирать популярность у садоводов, так что скоро эти экзотические огурцы вполне могут появиться на прилавках. Любители также могут приобрести семена данных сортов – многие из них довольно просто выращивать.